IND vs AUS: टीम इंडिया रंग में लौटी...मगर थोड़ी देर से, अब टी20 में होगी आर-पार की जंग

टीम इंडिया ने सीरीज का आखिरी वनडे जीतकर अपनी इज्जत बचाई. केनबरा में बुधवार को भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से मात दी, जिससे मेजबान टीम विराट ब्रिगेड का सीरीज में सूपड़ा साफ नहीं कर पाई. 303 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवरों में 289 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया अपने रंग में लौटती नजर आ रही है, हालांकि उसे यह सीरीज गंवानी पड़ी.

ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की. मैन ऑफ द मैच हार्दिक पंड्या रहे, जबकि मैन ऑफ द सीरीज स्टीव स्मिथ को मिला. अब 4 दिसंबर से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस जीत से टीम इंडिया का आत्मविश्वास जरूर लौटा है. और अब टी20 में विराट ब्रिगेड आर-पार की जंग के लिए मैदान पर उतेरगी. पहला मुकाबला इसी केनबरा में होगा. इसके बाद 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में मुकाबले होंगे.

India beat Australia by 1️⃣3️⃣ runs!



They have grabbed their first points in the ICC Men's @cricketworldcup Super League table 📈 👏 #AUSvIND 👉 https://t.co/UpvjQhWPfW pic.twitter.com/uAhUt8fL5k — ICC (@ICC) December 2, 2020

कप्तान एरॉन फिंच (75) के अलावा ग्लेन मैक्सवेल (59) की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के लिए नाकाफी साबित हुई. जसप्रीत बुमराह (43 रन देकर 2 विकेट) ने खतरनाक हो रहे मैक्सवेल को बोल्ड कर टीम इंडिया को बड़ी राहत दिलाई.

शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट (51 रन देकर) चटकाए, जिसमें स्टीव स्मिथ का बेशकीमती विकेट भी शामिल है. डेब्यू मैच खेल रहे टी नटराजन ने 70 रन देकर 2 सफलताएं हासिल कीं.

जीत को ओर बढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ..

ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन 45वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैच उसकी जद से निकल गया. मैक्सवेल ने 38 गेंदों में 59 रन बनाए और वह ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप की ओर ले जाते दिख रहे थे, लेकिन बुमराह ने शानदार यॉर्कर पर उन्हें पवेलियन भेजा.

Jasprit Bumrah cleans up Glenn Maxwell!



Is this the turning point of the match? 🤔



Australia need 35 to win in 33.



Follow #AUSvIND 👉 https://t.co/UpvjQhWPfW pic.twitter.com/doH6NDWG74 — ICC (@ICC) December 2, 2020

टीम इंडिया की बॉलिंग का बदला हुआ तेवर

इससे पहले भारतीय टीम में चार बदलाव किए गए थे और गेंदबाजी आक्रमण बदला हुआ था. आईपीएल की खोज नटराजन ने अपने पहले ही स्पेल में मार्नस लाबुशेन (7) को आउट किया. वहीं मोहम्मद शमी की जगह आए शार्दुल ठाकुर ने पिछले दोनों मैचों में शतक जमाने वाले स्टीव स्मिथ (7) को विकेट के पीछे लपकवाया.

अहम मौके पर एलेक्स कैरी रन आउट हुए

मोइजेस हेनरिक्स (22) और कप्तान एरॉन फिंच (75) ने 51 रनों की साझेदारी की, जिसे शार्दुल ने तोड़ा और हेनरिक्स को आउट किया. बीच के ओवरों में कुलदीप यादव ने किफायती गेंदबाजी की. उन्होंने पहला वनडे खेल रहे कैमरन ग्रीन (21) का विकेट भी लिया. मैक्सवेल और एलेक्स केरी ने इसके बाद डटकर खेला. ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम को जीत तक ले जाएंगे, लेकिन कैरी अहम मौके पर रन आउट हो गए.

302/5 तक पहुंची टीम इंडिया की पारी

शानदार फॉर्म में चल रहे हार्दिक पंड्या ने एक बार फिर ‘संकटमोचक’ की भूमिका निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में रवींद्र जडेजा के साथ साझेदारी कर टीम इंडिया को 5 विकेट पर 302 के स्कोर तक पहुंचाया. पंड्या ने 76 गेंद में नाबाद 92 रन बनाए, जबकि जडेजा 50 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे.

दोनों ने भारतीय पारी को शुरुआती दबाव से निकाला. कप्तान विराट कोहली ने भी संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया. पंड्या और जडेजा 32वें ओवर में साथ आए और छठे विकेट के लिए 150 रनों की अटूट साझेदारी कर खेल की तस्वीर बदल दी.

जडेजा और पंड्या की धुआंधार साझेदारी

एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 250 रन भी नहीं बना सकेगी, लेकिन जडेजा और पंड्या ने भारत को 300 के पार पहुंचाया. दोनों ने क्रीज पर जमने में समय लिया, लेकिन उसके बाद तेजी से रन बनाए. उन्होंने 46वें से 48वें ओवर के बीच 53 रन बनाए. आखिरी 5 ओवरों में 73 रन बने. पंड्या ने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि जडेजा ने 5 चौके और 3 छक्के जड़े.

1️⃣5️⃣0️⃣*



Highest ODI partnership for the sixth wicket or lower in Australia 🔥



Take a bow, Hardik Pandya and Ravindra Jadeja 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/eTrV8Xq541 — ICC (@ICC) December 2, 2020

... पर टॉप ऑर्डर खुकर नहीं खेल पाया

कोहली, पंड्या और जडेजा के अलावा भारत का कोई बल्लेबाज सपाट पिच पर खुलकर नहीं खेल सका. शिखर धवन (16) और केएल राहुल (5) जैसे सीनियर बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर भी 19 रन ही बना सके. मानुका ओवल की पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय शीर्षक्रम यहां लय हासिल नहीं कर सका.

कोहली इस बीच सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेजी से 12000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने 78 गेंदों में 5 चौके की मदद से 63 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्टन एगर ने 44 रन देकर 2 विकेट लिये.

कोहली को इस सीरीज में जोश हेजलवुड ने तीनों बार आउट किया और लगातार चौथी बार उन्हें पवेलियन की राह दिखाई.

वनडे: हेजलवुड vs कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया- लगातार 4 बार ऐसे किया आउट

2 दिसंबर, 2020: एलेक्स कैरी ने लपका (कोहली, 63 रन)

29 नवंबर 2020: मोइजेस हेनरिक्स ने लपका (कोहली, 89 रन)

27 नवंबर 2020: एरॉन फिंच ने लपका (कोहली, 21 रन)

19 जनवरी 2020: बोल्ड किया (कोहली, 89 रन)

A BIG wicket for Australia!



Josh Hazlewood has dismissed Virat Kohli for the fourth time in a row 😲



Follow #AUSvIND 👉 https://t.co/UpvjQhWPfW pic.twitter.com/yLFgONpt9n — ICC (@ICC) December 2, 2020

टीम के शुरुआती विकेट ऐसे गिरे

भारत की शुरुआत पिछले दो मैचों की तुलना में धीमी रही और पहले तीन ओवरों में सिर्फ एक चौका लगा, इस दौरान सलामी बल्लेबाजों ने 12 डॉट गेंदें खेलीं. भारत को छठे ओवर में पहला झटका लगा, जब सीन एबॉट को बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में धवन (16) एगर को कैच देकर आउट हो गए.

कोहली और गिल ने 56 रन जोड़े, लेकिन गिल 16वें ओवर में एगर को स्वीप लगाने के प्रयास में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. उन्होंने 39 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के के साथ 33 रन बनाए. अय्यर (19) को मार्नस लाबुशेन ने एडम जाम्पा की गेंद पर लपका, जबकि राहुल (5) खराब स्वीप शॉट खेलकर एगर का दूसरा शिकार हुए. कोहली को 32वें ओवर में डीआरएस पर विकेट के पीछे कैच आउट दिया गया.