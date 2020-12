हरभजन ने पूछा- हमें कोरोना वैक्सीन की जरूरत है क्या? लोगों ने कर दिया ट्रोल

कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक ट्वीट किया है. उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स उनपर भड़क गए हैं. भारतीय ऑफ स्पिनर ने ट्वीट करते हुए वैक्सीन की कारगर क्षमता बताते हुए पूछा है कि क्या वास्तव में हमें कोरोना वैक्सीन की जरूरत भी है?

उन्होंने लिखा है, ''फाइजर और बायोटेक वैक्सीन की ऐक्सूरेसी- 94 % मोडेर्ना वैक्सीन- 94.5% ऑक्सफर्ड वैक्सीन- 90%भारत में रिकवरी दर (बिना वैक्सीन)- 93.6% क्या हमें वास्तव में वैक्सीन की जरूरत भी है?''

हरभजन के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने उनपर तंज कसते हुए जवाब दिया है, जब भारतीय बल्लेबाज 350 रन चेज कर सकते हैं तो फिर हमें स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की क्यों जरूरत पड़ती है, पार्ट टाइम गेंदबाज से भी काम चल सकता है, जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहा होता है तो हम पैड क्यों लगाते हैं, हमारी हड्डियां इतनी मजबूत होती तो हैं.

PFIZER AND BIOTECH Vaccine:

Accuracy *94%

Moderna Vaccine: Accuracy *94.5%

Oxford Vaccine: Accuracy *90%

Indian Recovery rate (Without Vaccine): 93.6%

Do we seriously need vaccine 🤔🤔