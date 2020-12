IND vs AUS: विराट ने माना- प्लेइंग XI में बदलाव से थोड़ी ताजगी आई, हम बेहतर हुए

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया पर तीसरे और अंतिम वनडे में मिली सांत्वना भरी जीत सही समय पर आई, जो बचे हुए दौरे के लिए मनोबल बढ़ाएगी और ऐसा टीम में बदलाव से आई ताजगी के कारण ही हो सका. भारत ने मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए और सीरीज गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया पर 13 रनों से जीत हासिल की.

भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी, जो शुक्रवार से शुरू होंगे. इसके बाद 17 दिसंबर से चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. कोहली ने मैच के बाद कहा, ‘हम ऑस्ट्रेलियाई पारी के पहले और दूसरे हाफ में दबाव में थे. शुभमन (गिल) और अन्य के आने से थोड़ी ताजगी आई. टीम को इस तरह के मनोबल की जरूरत थी.’

पहले दो मैचों में साधारण दिखने वाले भारतीय गेंदबाजों ने मनुका ओवल की पिच से काफी मदद हासिल की. कोहली ने कहा कि यह सिडनी की पिच से काफी बेहतर थी, जहां पहले दो मैच खेले गए थे. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए पिच काफी बेहतर थी. इसलिए आत्मविश्वास का स्तर भी ऊपर हुआ. लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के दौरान आप इस तरह की चुनौती का सामना करते हो. हम गेंद से और मैदान में बेहतर थे.’

Proud of this team. 🇮🇳 We march forward. On to the T20s 💪 pic.twitter.com/kDFutw1B3R