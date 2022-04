Charlotte Flair WWE: फाइट में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई सुपरस्टार, बंद करना पड़ा लाइव प्रसारण

WWE की सुपरस्टार Charlotte Flair के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है. Ronda Rousey के साथ चल रही फाइट के दौरान Charlotte Flair ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं. इस वजह से WWE को अपना लाइफ प्रसारण रोकना पड़ा.

पूर्व चैम्पियन Charlotte Flair की उम्र 35 साल है और उनकी UFC champion Ronda Rousey के साथ पाइट हो रही थी. इसी दौरान ये मोमेंट आया.

फाइट के दौरान ही Charlotte Flair के कपड़े खुल गए और इसी दौरान WWE ने तुरंत स्क्रीन को ब्लैक कर दिया और प्रसारण कुछ देर के लिए रोका गया. हालांकि, इतनी देर में ही सोशल मीडिया पर ये मोमेंट वायरल हो गया.

UGH! I am over the moon that Charlotte Flair won! You have no idea! THANK YOU VINCE!!! lmao!!! You’re a very smart business man for choosing the WWE’s most decorated women in history Vs. The UFC women’s champion! SMART MAN! pic.twitter.com/oFxXD3ELtK