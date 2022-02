Pro Kabaddi League: पटना और दिल्ली सेमीफाइनल में, अब इन 4 टीमों में से तय होंगे बाकी 2 सेमीफाइनलिस्ट

Pro Kabaddi League 2022: प्रो कबड्डी लीग सीजन 2022 की 6 प्लेऑफ टीमें तय हो चुकी हैं. इनमें दो टीमों पटना पाइरट्स और दबंग दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इसके अलावा टॉप-6 में शामिल बाकी चार टीमों ने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया है.

इन चार टीमों में यूपी योद्धा, पुणेरी पलटन, गुजरात जॉयंट्स और बेंगलुरु बुल्स शामिल हैं. इन चारों के बीच एक-एक मैच होगा, जिसकी विजेती टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. पहला एलिमिनेटर मैच यूपी योद्धा और पुणेरी पलटन के बीच होगा. जबकि दूसरा एलिमिनेटर मैच गुजरात जॉयंट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच होगा. यह दोनों मैच सोमवार (21 फरवरी) को होगा.

#SuperhitPanga league stage ends in some style! ⚡



Here are some of the best 📸📸 from the last triple panga of the season!



For more 🖼️🖼️ visit https://t.co/EWWLNMn2lc #PATvHS #PUNvJPP #GGvMUM #VIVOProKabaddi pic.twitter.com/644Cby0bae