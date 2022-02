Ranji Trophy: IPL में 9 करोड़ में बिकने वाले शाहरुख खान का तूफान, ठोके ताबड़तोड़ 194 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के लिए हाल ही में मेगा ऑक्शन खत्म हुई है. इसमें अनकैप्ड प्लेयर शाहरुख खान पर जमकर धनवर्षा हुई. उन्हें पंजाब किंग्स ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा है. उन्होंने अपनी कीमत को सही भी साबित किया है और रणजी में ताबड़तोड़ पहला शतक जड़ दिया. शाहरुख खान 194 रन बनाकर आउट हुए.

शाहरुख खान अभी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने रणजी में तमिलनाडु के लिए खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जमाया है. 17 फरवरी से गुवाहाटी में खेले जा रहे रणजी मैच में तमिलनाडु के शाहरुख ने 89 बॉल पर शतक जड़ दिया. शाहरुख का किसी भी फॉर्मेट और किसी भी टूर्नामेंट में यह पहला शतक रहा.

मैच में शाहरुख ने 148 बॉल पर 194 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 20 चौके जमाए. अपनी पारी में शाहरुख ने 140 रन बाउंड्री से बनाए. दोहरे शतक के करीब पहुंचे शाहरुख को नीतीश राणा ने LBW आउट किया. शाहरुख 6 रन से दोहरा शतक चूक गए.

तमिलनाडु की लड़खड़ाती पारी को संभाला

दरअसल मैच में दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 452 रन बनाए थे. टीम के लिए यश धुल और ललित यादव ने शतक जमाए. जवाब में मैच के दूसरे दिन तमिलनाडु की टीम ने एक समय 162 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से शाहरुख 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. उन्होंने बाबा इंद्रजीत के साथ मिलकर 134 रन की पार्टनरशिप कर टीम को मुश्किल से निकाला. इंद्रजीत ने 117 रन की पारी खेली, जबकि शाहरुख ने 89 पर पर शतक जड़ा.

