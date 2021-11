Neeraj Chopra: खेल रत्न मिलने पर खुश हुए नीरज चोपड़ा, ट्वीट कर दिया ये बयान

Neeraj Chopra, Khel Ratna: टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड दिया गया है. इस मौके पर बुधवार को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर सभी का शुक्रिया अदा किया.



नीरज ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वह खेल रत्न अवॉर्ड में कई बड़े नामों के साथ सम्मानित किए जाने पर काफ़ी खुश हैं और बहुत सम्मानीय महसूस कर रहे हैं. वह प्यार, सर्पोट और सहयोग के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते है और भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे.

Very honoured to be awarded the Major Dhyan Chand Khel Ratna alongside some outstanding sportspersons. Aap sabhi ke sahyog aur support ke liye tahe dil se dhanyavad.🙏🏼



Koshish ye hi rahegi ki aise hi apne performances se desh ke liya aur success haasil kar paun! Jai Hind.🇮🇳 pic.twitter.com/VpfNmaJnAN