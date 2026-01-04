scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत मजबूती से जुटा, वाराणसी में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी तैयारी कर रहा है और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी देश में होगा. उन्होंने खेलो इंडिया और TOPS जैसी योजनाओं को युवाओं के लिए बड़े अवसर देने वाली पहल बताया.

Advertisement
X
ओलंपिक की मेजबानी को लेकर वाराणसी में बोले पीएम मोदी (Photo: ITG)
ओलंपिक की मेजबानी को लेकर वाराणसी में बोले पीएम मोदी (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार देश में बड़े खेल आयोजनों की मेज़बानी करके अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. 

वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उभरते खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों से जोड़ने के प्रयासों पर प्रकाश डाला और ‘खेलो इंडिया’ जैसी योजनाओं को प्रतिभा निखारने में गेम-चेंजर बताया.

पीएम मोदी ने कहा, खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने का अवसर मिला है. भारत ने कई शहरों में 20 से अधिक बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी की है. उन्होंने बताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रही है, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा, वित्तीय सहायता और वैश्विक स्तर का अनुभव मिल रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo: ITG)
'मादुरो की तरह भारत भी मसूद अजहर को दबोचे...' ओवैसी बोले- ट्रंप कर सकते हैं तो PM मोदी क्यों नहीं?
Mahatma Buddha Piparhawa Stoop
महात्मा बुद्ध की अस्थियां, सोने के गहने और... पीएम मोदी कल करेंगे पवित्र पिपरहवा अवशेष की प्रदर्शनी का उद्घाटन 
new year 2026
नया साल, नई उम्मीदें और चुनौतियां... 2026 में भारत के सामने होंगे ये 10 चैलेंज
pm modi praises mla suresh kumar
70 साल की उम्र, 702 KM साइकिलिंग... पीएम मोदी ने फोन पर विधायक को दी बधाई
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. ( File Photo)
'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को जबरदस्त रिस्पॉन्स... अब तक 3 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन

यह भी पढ़ें: 'कोई शर्म नहीं, कोई सफाई नहीं...', देह से दाम कमाया, फिर ओलंपिक में मेडल झटका, अब इस 'सच' से मचा हड़कंप

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है और आज भारत का खेल मॉडल खिलाड़ी-केंद्रित बन चुका है, जिसमें प्रतिभा की पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और पारदर्शी चयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रहें. 

प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में उभरने पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के खेल परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा,
वॉलीबॉल हमें सिखाता है कि कोई भी जीत अकेले हासिल नहीं होती. हमारी सफलता हमारे समन्वय, आपसी विश्वास और टीम की तैयारी पर निर्भर करती है. हर किसी की एक भूमिका होती है, एक ज़िम्मेदारी होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement