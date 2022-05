Ruturaj Gaikwad IPL 2022: ‘रवींद्र जडेजा नहीं एमएस धोनी की कप्तानी में चले ऋतु’, ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार पारी खेली. ओपनिंग करने आए ऋतुराज ने 99 रन बनाए और एक शानदार शतक से चूक गए. भले ही वह अपनी सेंचुरी ना बना पाए हों, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ऋतुराज की ये पारी सोशल मीडिया पर भी छाई और लोगों ने उनके जमकर मज़े लिए.

दरअसल, ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक बेहतरीन फॉर्म में नहीं थे लेकिन इस मैच में उन्होंने जमकर रन बरसाए. ऐसे में फैन्स ने मज़े लिए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने रवींद्र जडेजा की कप्तानी में रन नहीं बनाए, लेकिन एमएस धोनी के कप्तान बनते ही रन बनाने लगे.

सोशल मीडिया पर चले मीम्स में मिर्ज़ापुर सीरीज़ के गुड्डू भैया भी दिखाए गए, जहां उन्हें रवींद्र जडेजा बताया गया और गुस्से में ऋतुराज का इंतज़ार कर रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो मीम्स चले हैं, उनपर नज़र डालिए..

#SRHvCSK

Ravindra Jadeja in front of Ruturaj Gaikwad's house tomorrow: pic.twitter.com/cPldCepFFI — UmderTamker (@jhampakjhum) May 1, 2022

* Ruturaj Gaikwad scores 99 as soon as Dhoni returns as Captain *



Jadeja and Gaikwad in dressing room : pic.twitter.com/nAfolpdBB2 — Bharatiya Web Series (@bharatiya_web) May 1, 2022

Pune born Ruturaj Gaikwad playing at his home ground on Maharashtra Day 😉 #CSKvSRH #IPL2022 pic.twitter.com/eNTNAQhp8L — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 1, 2022

Jadeja waiting for Ruturaj Gaikwad in the dressing room : pic.twitter.com/4RCcoriMyR — PrinCe (@Prince8bx) May 1, 2022

आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 बॉल में 99 रनों की पारी खेली, इनमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. ऋतुराज गायकवाड़ ने डेवॉन कॉन्वे के साथ मिलकर 182 रनों की पार्टनरशिप की, जो इस सीजन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई.

ऋतुकाज गायकवाड़ ने चेन्नई के लिए अभी तक इस सीजन में 9 मैच में 237 रन बनाए हैं, इनमें उनके नाम 2 ही फिफ्टी शामिल हैं. ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन के ऑरेन्ज कैप होल्डर थे, ऐसे में उनसे टीम को बड़े धमाके की उम्मीद थी.