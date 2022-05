Mukesh Choudhary, Ruturaj Gaikwad: 'मेरे रूम में पड़ा रहता है, चीजें मांगता रहता है', कॉन्वे के लिए बोले ऋतुराज

महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी दोबारा संभालते हुए टीम को जीत के ट्रैक पर ले आए हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में चेन्नई टीम ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की. उसने रविवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 13 रनों से शिकस्त दी है.

मैच के हीरो रहे ओपनर ऋतुराज गायकवाड, डेवॉन कॉन्वे और तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी. यह मैच पुणे के MCA स्टेडियम में खेला गया, जो ऋतुराज और मुकेश का होमग्राउंड भी है. इस मैच में ऋतुराज ने 99 और कॉन्वे ने 85 रनों की पारी खेली. जबकि मुकेश ने 4 विकेट झटके.

