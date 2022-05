Ravindra Jadeja, MS Dhoni: 'हम पहले दिन से ही ये बात कह रहे हैं', रवींद्र जडेजा के कप्तानी छोड़ने पर बोले वीरेंद्र सहवाग

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फ्रेंचाइजी से फिर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक दो दिन पहले टीम की कमान संभालने वाले रवींद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में कमान फिर से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में चली गई है.

इस पूरे मामले में कई दिग्गजों ने अपना रिएक्शन दिया है. इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से ही यह बात कह रहे हैं कि धोनी के बगैर चेन्नई टीम का हाल बुरा ही होगा. सहवाग के अलावा इरफान पठान, वसीम जाफर समेत और भी कई दिग्गजों ने अपना रिएक्शन दिया है.

देर आए दुरुस्त आए: सहवाग

सहवाग ने क्रिकबज से कहा, 'हम यह बात पहले दिन से ही कह रहे हैं कि यदि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं होंगे, तो चेन्नई टीम का कुछ नहीं हो सकता. खैर देर आए दुरुस्त आए. उनके पास अब भी मौका है. उनके पास अब भी काफी मैच हैं. अब एक बड़ा बदलाव होगा.' वहीं इरफान पठान ने ट्वीट कर कहा कि वह जडेजा की फीलिंग समझ सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि उनका खेल प्रभावित नहीं हुआ होगा.

I really Feel for Ravindra Jadeja. Let’s hope it doesn’t effect him as a cricketer in a negative way.

The feeling we're all going to experience seeing Dhoni lead CSK again might seem like deja vu, but it's in fact Jadeja vu 😛 #CSK𓃬 #IPL2022