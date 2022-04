IPL: मैरिज एनिवर्सरी पर छाए 'सर' जडेजा, वायरल हुआ वाइफ रिवाबा का रिएक्शन

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नए कप्तान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 17 अप्रैल को अपनी शादी की छठी सालगिरह मनाई. इस दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुकाबला खेला. मैदान पर रवींद्र जडेजा के लिए ये दिन अच्छा गया और बल्ले, बॉल और फील्डिंग के दौरान वह छाए रहे. हालांकि, अंत में सीएसके की हार हुई.

इस दौरान रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा स्टैंड्स में ही मौजूद रहीं और अपने पति का हौसला बढ़ाया. चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी रिवाबा की तस्वीर डाली और उन्हें मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रवींद्र जडेजा ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 12 बॉल में 22 रन बनाए. रवींद्र जडेजा ने अपनी पारी में 2 छक्के उड़ाए. आखिरी में आकर कप्तान जडेजा ने तेज़ी से रनों को बटोरा और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाने में मदद की.

