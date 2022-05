Five Sixes In One Over IPL 2022: लखनऊ का तूफान...19वें ओवर में जड़े 5 छक्के, रन लुटवाने में बॉलर की हुई फिफ्टी

लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्कस स्टोइनिस और जेसन होल्डर ने मिलकर एक ही ओवर में पांच छक्के जड़ दिए. शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुए मैच में दोनों खिलाड़ियों ने धमाल मचा दिया.

X

Five Sixes in IPL 2022