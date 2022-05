Yashasvi Jaiswal IPL 2022: यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार वापसी, ड्रॉप होने के बाद टीम में लौटे, टीम को जिता दिया मैच

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से मात दी. राजस्थान की इस जीत के हीरो युवा प्लेयर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) रहे, जिन्होंने धमाकेदार फिफ्टी जड़ी. यशस्वी के लिए ये अर्धशतक खास रहा, क्योंकि ड्रॉप होने के बाद वह टीम में वापसी कर रहे थे.



पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए इस मैच में 41 बॉल में 68 रनों की पारी खेली. इसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. यशस्वी जायसवाल ने आउट होने तक एक छोर संभाले रखा और रनों की बरसात जारी रखी. अंत में तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में वह अपना विकेट गंवा बैठे.



बता दें कि इस सीजन में यशस्वी जायसवाल का यह सिर्फ चौथा ही मैच था. 20 साल के यशस्वी जायसवाल को तीन मैच में फेल होने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने वापसी की. प्लेइंग-11 में जगह मिलने का फायदा यशस्वी ने उठाया और 68 रन बना दिए.



आईपीएल 2022 में यशस्वी जायसवाल: 20, 1, 4, 68

