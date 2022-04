MI vs LSG, IPL 2022 Playing 11: रोहित शर्मा को हर हाल में चाहिए जीत, ये हो सकती है मुंबई-लखनऊ की प्लेइंग-11

IPL 2022, Playing 11 of MI vs LSG IPL Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज (शनिवार) डबल हेडर खेला जाएगा. इसमें पहला मैच दोपहर को 3.30 बजे से होगा. इसमें मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा.

मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह मैच काफी अहम है, क्योंकि उनकी टीम ने अब तक सीजन में एक भी मुकाबला नहीं जीता है. मुंबई ने अब तक 5 मैच खेले और सभी में हार मिली है. वे लखनऊ के खिलाफ इस मैच में परफेक्ट प्लेइंग-11 उतारना चाहेंगे. वहीं, लखनऊ के कप्तान केएल राहुल प्लेइंग-11 में बदलाव के मूड में नहीं दिख रहे.

मुंबई की टीम में ये तीन बदलाव संभव

लखनऊ के खिलाफ इस मैच में मुंबई की प्लेइंग-11 तीन अहम बदलाव हो सकते हैं. कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम में टिम डेविड, फैबियन एलन और मयंक मार्कंडे को मौका दे सकते हैं. इन तीनों की जगह बनाने के लिए टायमल मिल्स, मुरुगन अश्विन और बासिल थम्पी को बाहर किया जा सकता है. ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में बदलाव होने की उम्मीद ना के बराबर है.

