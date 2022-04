GT vs RR IPL 2022: जीत के बाद गुजरात टाइटन्स ने किया राजस्थान रॉयल्स को ट्रोल, लिखा- पड़ोसी फिनिशर मांगना भूल गए!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में गुजरात टाइटन्स (GT) अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. इस टीम ने गुरुवार रात को ही राजस्थान रॉयल्स (RR) को 37 रनों से करारी शिकस्त दी. मैच से पहले और बाद में भी दोनों टीम के बीच सोशल मीडिया पर तीखी वॉर देखी गई.

मैच जीतने के बाद गुजरात टीम राजस्थान रॉयल्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान की ही एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि मैच में पड़ोसी फिनिशर मांगना भूल गए.

क्या लिखा था राजस्थान फ्रेंचाइजी ने?

दरअसल, गुजरात टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले राजस्थान फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने लिखा था, 'अभी हमें जिन चीजों की जरूरत है, उसकी लिस्ट ये रही. शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्रार्थनाएं.' इस पोस्ट का गुजरात टीम ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन मैच जीतने के बाद इस पर कमेंट किया. गुजरात फ्रेंचाइजी ने जवाब देते हुए लिखा- पड़ोसी, एक फिनिशर मांगना भूल गए?!

Padosi, forgot to ask for a finisher?!🤭