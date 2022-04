PBKS vs GT, IPL 2022 Playing 11: मयंक-हार्दिक विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करेंगे? क्या होगी पंजाब-गुजरात की प्लेइंग-11

PBKS vs GT, IPL 2022 Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज एक ही मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीतकर आ रही हैं, ऐसे में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल और गुजरात के कैप्टन हार्दिक पंड्या अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे.

मयंक के सामने चौथे मैच में परफेक्ट प्लेइंग-11 उतारने की चुनौती होगी. पंजाब टीम में जॉनी बेयरस्टो को मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि नियमानुसार प्लेइंग-11 में 4 ही विदेशी प्लेयर रख सकते हैं. जबकि तेज गेंदबाज वरुण आरोन के चोटिल होने से गुजरात के कप्तान हार्दिक की थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं.

गुजरात की विजय टीम में वरुण हुए चोटिल

मौजूदा आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक दो मैच खेले और दोनों में ही जीत दर्ज की है. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अपनी कप्तानी में टीम का विजय रथ आगे बढ़ाना चाहेंगे. ऐसे में वे भी अपनी विनिंग प्लेइंग-11 से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे. हालांकि टीम के तेज गेंदबाज वरुण आरोन पिछले मैच में चोटिल हो गए थे. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ही ओवर गेंदबाजी की थी. यदि वे इस मैच में फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह यश दयाल या दर्शन नलकंडे या प्रदीप सांगवान में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

पिछले मैच में गुजरात का मुकाबला ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स से हुआ था. इस मैच में गुजरात टीम ने 14 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. इससे पहले गुजरात टीम ने अपने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

