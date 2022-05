DC vs SRH, IPL 2022 Playing 11: ऋषभ पंत को जीत का 'बूस्टर डोज' जरूरी, ये हो सकती है दिल्ली-हैदराबाद की प्लेइंग-11

IPL 2022, Playing 11 of DC vs SRH IPL Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज (गुरुवार) दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच शाम 7.30 बजे से मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा.

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच जीतकर 'बूस्टर डोज' लेना होगा. फिलहाल, दिल्ली टीम ने अब तक 9 में से 4 मैच ही जीते हैं. ऋषभ की टीम अभी पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है.

प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत करना चाहेगी SRH

वहीं, दूसरी ओर केन विलियमसन की कप्तानी वाली हैदराबाद टीम ने अब तक अपने 9 में से 5 मैच जीते हैं और यह टीम पांचवें नंबर पर काबिज है. ऐसे में हैदराबाद टीम दिल्ली को हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी. सनराइजर्स यह मैच जीतती है, तो तीसरे नंबर पर आ सकती है.

