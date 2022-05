CSK vs RCB IPL 2022: लड़की ने स्टेडियम में RCB फैन को किया प्रपोज, यूजर्स बोले- IPL है या मैट्रिमोनी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. मैच की आखिरी ओवर तक रोमांच बरकरार रहा और अंत में बेंगलुरु टीम ने 13 रनों से जीत दर्ज की. इन सबके बीच कैमरे में एक ऐसा वाकया कैद हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

दरअसल, मैच के दौरान एक लड़की ने घुटनों पर बैठकर RCB फैन लड़के को दर्शकों के बीच प्रपोज कर दिया. जब लड़के ने हां कर दी, तो लड़की ने उसे रिंग भी पहना दी. इसके बाद दोनों गले लगकर एक-दूसरे के हो गए. यह सारा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने पूछा- मैं IPL देख रहा हूं या मैट्रिमोनी.

After seeing this

Me to BCCI :- Ek kam kariye IPL ka nam change kar ke koi matrimonial nam rakh li jiye . humne pahele se pata rahega ki hum match dhekne wale hai ya kisi or ka proposal. pic.twitter.com/JWXgMUx7Jd May 4, 2022

चेन्नई की पारी के दौरान हुआ वाकया

यह प्रपोजल वाला वाकया चेन्नई की पारी के दौरान हुआ. 11वें ओवर की 5 बॉल हो चुकी थीं. यहां तक चेन्नई टीम ने 3 विकेट पर 79 रन बना लिए थे. क्रीज पर डेवॉन कॉन्वे और मोईन अली काबिज थे. इसी दौरान स्टैंड में एक रेड टॉप पहने हुए लड़की उठी और अपने घुटनों पर बैठकर पास में खड़े लड़के को प्रपोज कर दिया. लड़के ने RCB की जर्सी पहनी हुई थी. उसने भी तुरंत हां कह दिया.

Proposal during RCB vs CSK match, and that guy said 'Yes'. And the girl also wore the ring to the boy. pic.twitter.com/zGKfwQnLeS — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) May 4, 2022

बेंगलुरु टीम ने चेन्नई को 13 रनों से हराया

मैच में चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो गलत साबित हुआ. फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर 173 रन जड़ दिए. महिपाल लोमरोर ने 27 बॉल पर 42 और कप्तान डु प्लेसिस ने 22 बॉल पर 38 रन जड़ दिए. जबकि महीश थीक्ष्णा ने 3 विकेट झटके.

जवाब में चेन्नई टीम 8 विकेट गंवाकर 160 रन ही बना सकी. डेवॉन कॉन्वे ने 37 बॉल पर 56 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. मोईन अली ने 34 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 रन बनाए. इनके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका. जबकि तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.