IPL 2022: दिनेश कार्तिक कैसे बने बेस्ट फिनिशर..? बोले- अभी मेरी पारी खत्म नहीं हुई

भारत के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय (2006) मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे दिनेश कार्तिक एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी की तैयारियों में जुटे हैं. वह अपनी प्रतिभा से न्याय करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. कार्तिक अब तक 330 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत में उन्होंने अपनी फिनिशिंग से अहम भूमिका निभाई.

मुकाबले में 23 गेंद में 44 रन की पारी खेलने वाले कार्तिक ने कहा, 'मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने साथ न्याय कर सकूं. मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में मैं बेहतर कर सकता था.' आईपीएल में हमेशा से ही काफी लोकप्रिय रहे कार्तिक को विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम में नहीं चुना गया है. पिछले दो वर्ष में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी बल्ले से उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाए.

