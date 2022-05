Hardik Pandya IPL 2022: एकदम सरस छे! टीम में इकलौते गुजराती थे कप्तान हार्दिक पंड्या, बना दिया गुजरात टाइटन्स को चैम्पियन

गुजरात टाइटन्स (GT) ने अपने डेब्यू सीजन में ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है. कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटन्स ने फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स (GT) को हराकर इतिहास रचा और आईपीएल 2022 की ट्रॉफी अपने नाम की.



खास बात ये है कि गुजरात टाइटन्स की टीम में सिर्फ एक ही गुजराती प्लेयर हैं, वो भी खुद कप्तान हार्दिक पंड्या ही हैं. हार्दिक पंड्या के अलावा गुजरात टाइटन्स में कोई और गुजराती प्लेयर नहीं है. हार्दिक पंड्या सूरत के चोरयासी में पैदा हुए और वह बड़ौदा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.



हार्दिक ही बने गुजरात के सबसे बड़े हीरो



आईपीएल 2022 में जब गुजरात टाइटन्स की एंट्री हुई, तब टीम ने हार्दिक पंड्या को अपने साथ जोड़ा और अपना कप्तान घोषित किया. हार्दिक पंड्या ने तब कहा था कि उनके लिए काफी खुशी और गव्व की बात है कि वह अपने होम स्टेट टीम की अगुवाई कर रहे हैं.



हार्दिक ने बतौर कप्तान पहले सीजन में ही इतिहास रचा और अपनी टीम को चैम्पियन बना दिया. हार्दिक पंड्या ने इस सीजन में कुल 487 रन बनाए और अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे. साथ ही उन्होंने 8 विकेट भी लिए. हार्दिक पंड्या पर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी खराब फॉर्म में थे, उनकी आलोचना हो रही थी लेकिन उन्होंने हर किसी की बोलती बंद कर दी.

The glorious night of all…✨



We dare you to not watch this on loop 🤩🏆💙#SeasonOfFirsts #AavaDe #IPLFinal



[🎵: Lehraa Do | Arijit Singh | 83] pic.twitter.com/nEo4BusOs5