IPL: आवेश खान ने तोड़ा रिकॉर्ड, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने

IPL Mega Auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के लिए जारी मेगा ऑक्शन के पहले दिन (12 फरवरी) कई चौंकाने वाले नाम सामने आए. इनमें तेज गेंदबाज आवेश खान ने सबसे ज्यादा चौंकाया. उन्होंने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़कर इतिहास रच दिया है.

दरअसल, 25 साल के आवेश खान को आईपीएल की नई टीम लखनऊ ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है. इसी के साथ आवेश खान ने आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं.

आवेश ने तोड़ा कृष्णप्पा गौतम का रिकॉर्ड

आवेश खान ने सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बनने के साथ ही कृष्णप्पा गौतम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कृष्णप्पा को 2021 आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 9.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था. कृष्णप्पा भी अनकैप्ड प्लेयर ही थे. आईपीएल 2022 सीजन की मेगा ऑक्शन के लिए आवेश खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी. उन्हें लखनऊ टीम ने 50 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा है.

पिछले सीजन में दूसरे टॉप विकेट टेकर थे आवेश

आवेश खान पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. दिल्ली फ्रेंचाइजी ने आवेश को रिलीज कर दिया था. इस तेज गेंदबाज ने पिछले आईपीएल सीजन में 16 मैच खेलकर 24 विकेट लिए थे. पर्पल कैप की रेस में आवेश खान पिछले सीजन में दूसरे नंबर पर रहे थे. आवेश ने अब तक आईपीएल में 25 मैच खेले, जिसमें 29 विकेट झटके हैं. आवेश ने अब तक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ही क्रिकेट खेली है. दिल्ली उनकी दूसरी टीम थी.

He is the most expensive uncapped player ever - WOW

Congratulations @LucknowIPL @Avesh_6 pic.twitter.com/ppRQKE0T4u