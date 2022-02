IPL mega auction 2022, Deepak Chahar: MS Dhoni से भी 2 करोड़ ज्यादा पाएगा ये गेंदबाज, CSK ने दी 7 गुना ज्यादा कीमत

IPL mega auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के लिए बेंगलुरु में जारी मेगा ऑक्शन के पहले दिन 12 फरवरी को खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों की अपनी टीम में वापसी भी हुई है. इन्हीं में शामिल हैं तेज गेंदबाज दीपक चाहर. साथ ही दीपक आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं.

दीपक चाहर को नीलामी में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने खरीदा है. चेन्नई टीम ने दीपक को खरीदने के लिए बेस प्राइस की 7 गुना ज्यादा कीमत चुकाई है. इसी के साथ दीपक की भी अपनी टीम में वापसी हुई है.

दीपक को खरीदने के लिए तीन टीमों में लगी थी रेस

चेन्नई फ्रेंचाइजी ने दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है. जबकि इस तेज गेंदबाज की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी. दीपक को खरीदने के लिए चेन्नई के साथ राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स भी रेस में थी. आखिर में चेन्नई ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने स्टार गेंदबाज को वापस टीम में शामिल कर लिया.

दीपक इस बार फिर धोनी के साथ खेलते दिखाई देंगे, लेकिन इस बार उनकी कीमत धोनी से भी ज्यादा होगी. चेन्नई टीम ने धोनी को इस बार 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है. जबकि दीपक को 14 करोड़ में खरीदा है. ऐसे में दीपक को धोनी से 2 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे.

Back where he belonged - Chahar back in yellow💛💵

Congratulations @ChennaiIPL @deepak_chahar9 #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/FTxUrcID6H