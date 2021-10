DC VS CSK Qualifier 1 IPL 2021 Live streaming: फाइनल के लिए धोनी-पंत की भिड़ंत, जानें कहां देख सकते हैं LIVE

DC VS CSK Qualifier 1 IPL 2021 Live streaming: आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर रविवार शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच इस सीजन में होने वाला ये तीसरा मुकाबला है.

आज का मैच जो भी टीम जीतेगी, उसे सीधा फाइनल की टिकट मिल जाएगी. हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा. आप भी अगर आज मैच देखना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि आप कहां पर ये मुकाबला देख सकते हैं.



IPL 2021 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स कर रहा है, ऐसे में DC VS CSK का पहला क्वालिफायर Star Sports Channel पर देखा जा सकता है.



अगर आप ऑनलाइन मैच देख रहे हैं तो Disney Hotstar की एप पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां हिन्दी और अंग्रेज़ी में मैच का प्रसारण होगा.



DC VS CSK के LIVE SCORE के लिए आप aajtak.in पर भी आ सकते हैं, यहां आपको मैच का पूरा लाइव स्कोर और कमेंट्री पढ़ने को मिलेगी.



DC VS CSK से जुड़ी से सभी अपडेट्स के लिए भी आप aajtak.in पर आ सकते हैं, यहां LIVE Updates के अलावा मैच से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां मिलेंगी.