IPL: वॉर्नर-बेयरस्टो के बाद चली राशिद की फिरकी, SRH ने KXIP को 69 रनों से रौंदा

आईपीएल सीजन 13 के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रनों से मात दे दी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए और किंग्स इलेवन पंजाब को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया. जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 16.5 ओवर में 132 रनों पर सिमट गई. किंग्स इलेवन पंजाब के लिए निकोलस पूरन (77) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया.

हैदराबाद ने बनाए 201 रन

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए और किंग्स इलेवन पंजाब को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने सबसे ज्यादा 97 रन बनाए, जबकि कप्तान डेविड वॉर्नर ने 52 रनों की पारी खेली. वॉर्नर और बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 160 रनों की पार्टनरशिप की. इसके अलावा केन विलियमसन ने 20 रन बनाए.

डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद को तूफानी शुरुआत देते हुए 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली है. दोनों ने किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की है. पावरप्ले खत्म होने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 58/0 रन ठोक दिए थे.

जॉनी बेयरस्टो ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी पांचवीं आईपीएल फिफ्टी पूरी की. 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर का 46वां अर्धशतक जड़ दिया. डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो के अलावा अब्दुल समद (8), मनीष पांडे (1) और प्रियम गर्ग (0) दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके. अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए.

किंग्स इलेवन पंजाब को लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (29 रन पर तीन विकेट) और अर्शदीप सिंह (33 रन पर दो विकेट) ने अंतिम पांच ओवर में वापसी दिलाई जिसमें सनराइजर्स की टीम 41 रन ही जोड़ सकी. राहुल ने 16वें ओवर में ओवर में गेंद बिश्नाई को थमाई यह ओवर टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

Innings Break!



A 40 ball 52 by Warner and a brilliant 97 off 55 by Bairstow, propel #SRH to a total of 201/6 on the board.#KXIP chase coming up shortly. Stay tuned.#Dream11IPL pic.twitter.com/pCE0LpW9ln — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

बिश्नोई ने पहली ही गेंद पर वॉर्नर को मैक्सवेल के हाथों कैच कराने के बाद बेयरस्टो को भी LBW किया जबकि इस ओवर में सिर्फ एक रन बना. वॉर्नर ने 40 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा. अर्शदीप ने अगले ओवर में मनीष पांडे (01) को अपनी ही गेंद पर लपका जिससे पंजाब ने सात गेंद में तीन विकेट गंवाए.

बिश्नोई ने अब्दुल समद (08) को भी पवेलियन भेजा जबकि अर्शदीप ने प्रियम गर्ग (00) की पारी का अंत किया. सनराइजर्स ने 15 रन के भीतर पांच विकेट गंवाए. केन विलियमसन (नाबाद 20) ने अंतिम ओवर में शमी की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा जिससे टीम 200 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रही.

सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था टॉस

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और किंग्स इलेवन पंजाब को गेंदबाजी दी. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक बदलाव हुआ है. सिद्धार्थ कौल की जगह खलील अहमद को मौका मिला है.

किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं. क्रिस जॉर्डन, हरप्रीत बरार और सरफराज खान को बाहर होना पड़ा है. प्रभसिमरन सिंह, अर्शदीप सिंह और मुजीब उर रहमान को मौका मिला है.

प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हैं -

सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, संदीप शर्मा, के खलील अहमद, टी नटराजन.

किंग्स इलेवन पंजाब

केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), सिमरन सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरेल.