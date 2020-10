IPL: आज पंजाब और हैदराबाद में टक्कर, दोनों का एक जैसा हाल- बल्लेबाजों से आस

आईपीएल के 13वें सीजन के 22वें मुकाबले में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और किंग्स इलेवन पंजाब आमने-सामने होंगे. गेंदबाजों की नाकामी के कारण अब तक लचर प्रदर्शन करने वाली पंजाब और हैदराबाद की निगाहें टीम के बल्लेबाजों पर होंगी. दुबई में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

किंग्स इलेवन ने अब तक पांच में से चार मैच गंवाए हैं और वह तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. सनराइजर्स ने तीन मैच गंवाए हैं और दो में उसे जीत मिली है और वह छठे स्थान पर है.

SRH vs KXIP : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 14 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं. सनराइजर्स ने 10, जबकि पंजाब ने 4 में जीत हासिल की है.

किंग्स इलेवन का मजबूत पक्ष उसकी सलामी जोड़ी है. कप्तान केएल राहुल शानदार फॉर्म में हैं तथा उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है, जबकि मयंक अग्रवाल एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं. इन दोनों ने अब तक बल्लेबाजी में मुख्य जिम्मेदारी निभाई है.

निकोलस पूरन भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अब तक नहीं चल पाए हैं. अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद किंग्स इलेवन को अपनी निराशाजनक गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा. मोहम्मद शमी को छोड़कर उसका कोई भी अन्य गेंदबाज निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है.

