IPL: अच्छी शुरुआत के बावजूद CSK फेल, धोनी ने हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मजबूत स्थिति में होने के बावजूद 10 रनों की हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया. आईपीएल के मौजूदा सीजन के 21वें मैच में नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी (81) के शानदार अर्धशतक की बदौलत 167 रन बनाए, जिसके जवाब में सुपर किंग्स की टीम शेन वॉटसन (50) के अर्धशतक और अंबति रायडू (30) के साथ दूसरे विकेट की उनकी 69 रनों की साझेदारी के बावजूद पांच विकेट पर 157 रन ही बना सकी.

सुपर किंग्स की टीम एक समय 10 ओवरों में एक विकेट पर 90 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन सुनील नरेन (31 रन पर एक विकेट), वरुण चक्रवर्ती (28 रन पर एक विकेट) और आंद्रे रसेल (18 रन पर एक विकेट) ने आखिरी 10 ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए नाइट राइडर्स को जोरदार वापसी और जीत दिलाई.

