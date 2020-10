CSK के खिलाफ ग्रीन जर्सी में उतरी RCB, खास ड्रेस में AB-विराट कर चुके हैं कमाल

आईपीएल 2020 के 44वें मुकाबले में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ग्रीन ड्रेस में मैदान पर उतरी. विराट की टीम आईपीएल के हर सीजन में एक बार हरी जर्सी में खेलने उतरती है. रविवार को ग्रीन ड्रेस में विराट ने टॉस जीता और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

इस जर्सी में विराट की टीम ने कुछ यादगार प्रदर्शन किए हैं. मसलन, 2016 में गुजरात लॉयन्स के खिलाफ आरसीबी ने 144 रनों से बड़ी दर्ज जीत दर्ज की थी. यह उस वक्त रनों के लिहाज से आईपीएल की सबसे बड़ी जीत थी. 2017 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 146 रनों से जीत दर्ज कर आरसीबी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

ग्रीन ड्रेस पहनने की वजह पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैलाना है. विराट की टीम 'गो ग्रीन इनिशिएटिव' के तहत ऐसा करती है. आरसीबी 2011 से ग्रीन ड्रेस का इस्तेमाल कर रही है.

'The Go Green initiative has been very special to the #RCB team,' @imVkohli on the team donning the green jersey today.#Dream11IPL | @RCBTweets pic.twitter.com/KKZ7odUKXR