IPL: आज कोहली और धोनी करेंगे दो-दो हाथ, सम्मान बचा पाएगी चेन्नई?

आईपीएल के 13वें सीजन के 44वें मुकाबले में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें आमने-सामने होंगी. 11 में से 8 मुकाबलों में हार का सामना करने के बाद टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी चेन्नई की कोशिश बेंगलुरु के खिलाफ जीत दर्ज कर सम्मान हासिल करने की होगी. दुबई में यह मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

सीएसके के नाम 11 मैचों में 6 अंक हैं और टीम अपने तीनों मैचों को बड़े अंतर से जीत कर प्ले ऑफ में अगर-मगर के फेर के साथ पहुंच सकती है. इसके लिए दूसरी टीमों के नतीजे भी उसके मुताबिक होने चाहिए.

With 10 points to their name, #KXIP are now positioned at 5 on the points table.#Dream11IPL pic.twitter.com/t0SFFkR3fI