Lionel Messi Home Farewell: फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार में से एक लियोनल मेसी ने एक बड़ा इशारा दे दिया है कि अर्जेंटीना के साथ उनका सफर आखिर दौर में पहुंच रहा है. 38 साल के मेसी ने Apple TV से बात करते हुए कहा कि 4 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में वेनेजुएला के खिलाफ होने वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर शायद उनका आखिरी घरेलू मैच हो सकता है.

अर्जेंटीना पहले ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है और 35 अंकों के साथ साउथ अमेरिकन टेबल में टॉप पर है. लेकिन मेसी के लिए ब्यूनर्स आयर्स के एस्टादियो मोन्यूमेंटल (Estadio Monumental) में होने वाला यह मैच सिर्फ एक कंपटीशन भर नहीं है, बल्कि यह उनके लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा.

ल‍ियोनेल मेसी ने अपने फेयरवेल मैच के बारे में क्या कहा?

मेसी ने इंटर मियामी की लीग्स कप सेमीफाइनल में ऑरलैंडो सिटी को हराने के बाद कहा- यह मेरे लिए खास होने वाला है, बहुत ही खास मैच होगा, क्योंकि यह मेरा आखिरी क्वालिफायर गेम है. मुझे नहीं पता इसके बाद कोई फ्रेंडली या और मैच होंगे या नहीं.... पर हां, यह मैच मेरे लिए बहुत खास है और इसी वजह से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होगा. मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन और मेरी पत्नी की तरफ से जितने रिश्तेदार हो सकें. इसके बाद क्या होगा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन अभी हमारा ध्यान इसी पर है.

कैसा है मेसी का वर्ल्ड कप क्वाल‍िफायर में रिकॉर्ड

मेसी का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 193 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 31 गोल किए हैं. इसी दौरान उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कई यादगार प्रदर्शन भी किए. 2022 में कतर वर्ल्ड कप जीतना उनके इंटरनेशनल करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जिसने उन्हें फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ियों में हमेशा के लिए जगह दिला दी.

मेसी 9 सितंबर को इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले अगले क्वालिफायर मैच में भी खेलने की उम्मीद है, लेकिन वह मैच बाहर (अवे) होगा. ऐसे में 4 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में होने वाला मुकाबला शायद आखिरी मौका होगा जब स्थानीय फैन्स उन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलते देख पाएंगे.

अगर यह सचमुच उनका आखिरी मैच होता है, तो यह अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास का एक अहम अध्याय बंद कर देगा. हालांकि मेसी ने अभी तक इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

फुटबॉल इत‍िहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल) – 221 मैच, 138 गोल

लियोनल मेसी (अर्जेंटीना) – 193 मैच, 112 गोल

अली दाई (ईरान) – 148 मैच , 108 गोल

सुनील छेत्री (भारत) – 155 मैच 95 गोल

रोमेलू लुकाकू (बेल्जियम) – 124 मैच खेले, 89 गोल

कैसे होते हैं फुटबॉल के क्वाल‍िफायर मैच?

कॉनमेबोल (South American Football Confederation) साउथ अमेर‍िकी में फुटबॉल से संबध‍ित देशों को चलाने वाली एक गवर्न‍िंग बॉडी है. इसी तरह हर महाद्वीप की गवर्न‍िंंग बॉडी हैं. कॉनमेबोल के द‍िशा न‍िर्देश में वर्ल्ड कप क्वालिफायर 7 सितंबर 2023 से शुरू हुए और सितंबर 2025 में खत्म होंगे.



हिस्सा लेने वाले देश

अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला.

कैसे होते हैं क्वाल‍िफाइंग मैच

हर टीम बाकी 9 टीमों से एक-एक मैच घर (होम) और बाहर (अवे) खेलेगी. यानी कुल 18 मैच. 18 राउंड के बाद जो टीमें टॉप-6 में रहेंगी, वे सीधे FIFA World Cup 2026 के लिए क्वालिफाई कर लेंगी. जो टीम सातवें नंबर पर रहेगी, उसे FIFA Play-Off Tournament खेलना होगा.

