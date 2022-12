FIFA World Cup France vs England: फ्रांस ने तोड़ा इंग्लैंड का सपना, 2-1 से जीता मैच, तय हो गईं सेमीफाइनल की चारों टीमें

FIFA World Cup France vs England: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शनिवार (10 दिसंबर) देर रात को चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया. मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस और इंग्लैंड टीम आमने-सामने रहीं. मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें फ्रांस ने शानदार अंदाज में 2-1 से जीत दर्ज की. फ्रांस ने पहली बार वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया है. इससे पहले 1966 और 1982 में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था.

फ्रांस ने इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. जहां उसका मुकाबला मोरक्को से होगा. इस टीम ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 1-0 से करारी शिकस्त दी. फ्रांस और मोरक्को के बीच सेमीफाइनल मैच 14 दिसंबर को देर रात 12.30 बजे खेला जाएगा.

फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल...

13 दिसंबर - क्रोएशिया Vs अर्जेंटीना (देर रात 12.30 बजे)

14 दिसंबर - मोरक्को Vs फ्रांस (देर रात 12.30 बजे)

मैच में इस तरह गोल हुए

पहला गोल: फ्रांस के लिए 17वें मिनट में ग्रीजमैन के पास पर टचौमेनी ने दागा

दूसरा गोल: इंग्लैंड के लिए 54वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी से गोल किया

तीसरा गोल: फ्रांस के लिए 78वें मिनट में ग्रीजमैन के पास पर जिरूड ने गोल दागा

दूसरे हाफ में हैरी केन पर भारी पड़े जिरूड

दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के साथ ही इंग्लैंड ने अपना आक्रामक खेल दिखाया. इसका फायदा 54वें मिनट में ही मिल गया था. इस दौरान फ्रांस के फाउल पर इंग्लैंड को पेनल्टी मिली. इसमें इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने मौका नहीं गंवाया और गोल दागते हुए मैच को 1-1 से बराबर किया.

The Final Four... 🇫🇷🇦🇷🇭🇷🇲🇦

इस गोल के साथ ही हैरी केन इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 53 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले वायने रूनी ने भी इतने ही गोल दागे थे. मगर हैरी केन की मेहनत पर ओलिविर जिरूड ने पानी फेर दिया. जिरूड ने 78वें मिनट में एंटोनी ग्रीजमैन के पास पर गोल दागकर फिर फ्रांस को 2-1 की बढ़त दिलाई.

पहले हाफ में फ्रांस ने बनाया दबदबा

पहले हाफ में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच काफी घमासान टक्कर हुई. बॉल पजेशन हो या पास एक्यूरेसी की बात हो. हर मामले में मैच बराबरी पर चला. मगर फ्रांस ने एक गोल दागते हुए पहले हाफ में अपना दबदबा बनाया. यह गोल 17वें मिनट में ही ऑरेलियन टचौमेनी ने दाग दिया था. यह गोल एंटोनी ग्रीजमैन ने असिस्ट किया था.

France overcome England to secure place in the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup