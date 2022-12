FIFA Wolrd Cup 2022: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में, बुरी तरह हारा स्विट्जरलैंड

पुर्तगाल ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. मंगवार (6 दिसंबर) की देर रात खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से पराजित किया. अब क्वार्टरफाइनल में पुर्तगाल का सामना मोरक्को से होगा जिसने फ्रांस को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. पुर्तगाल की टीम 16 साल बाद यानी कि साल 2006 के बाद पहली बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी.

रोनाल्डो को स्टार्टिंग इलेवन में जगह नहीं

इस मुकाबले में पुर्तगाल के कोच ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्टिंग इलेवन में शामिल नहीं करने का एक बड़ा फैसला किया था जो टीम के लिए शायद फायदे का सौदा साबित हुआ. रोनाल्डो की जगह गोंकालो रामोस को स्टार्टिंग इलेवन में जगह मिली थी और उन्होंने शानदार हैट्रिक बनाई. इससे पहले रामोस को ग्रुप मैचों के दौरान महज 10 मिनट ही खेलने का मौका मिला था. 2008 के बाद यह पहला मौका है जब रोनाल्डो यूरो या विश्व कप के किसी मैच में पुर्तगाल की स्टार्टिंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाए.

