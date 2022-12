FIFA World Cup 2022: मेसी की अर्जेंटीना ने ऐसे तोड़ा क्रोएशिया का सपना, पहले सेमीफाइनल की पूरी कहानी

अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है. मंगलवार (13 दिसंबर) की देर रात लुसैल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने पिछले बार की उपविजेता क्रोएशिया को 3-0 से मात दी. अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस और मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा.

इस जीत के साथ अर्जेंटीना अब जहां तीसरी बार टाइटल जीतने से एक कदम दूर है, वहीं लुका मोड्रिच की कप्तानी वाली क्रोएशियाई की पहली बार खिताब जीतने की उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं. मुकाबले में अर्जेंटीना टीम की जीत के हीरो दो खिलाड़ी रहे. एक तो कप्तान लियोनेल मेसी थे और दूसरा 22 साल युवा खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज. मेसी और अल्वारेज ने मिलकर ऐसा खेल दिखाया कि विपक्षी टीम मुंह ताकते रह गई. 35 साल के लियोनेल मेसी ने एक और जूलियन अल्वारेज ने दो गोल दागे.

Argentina storm through to the #FIFAWorldCup Final 🇦🇷 🔥 #Qatar2022