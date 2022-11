Cristiano Ronaldo Leaves Man United: वर्ल्ड कप के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्लब ने जारी किया ये बयान

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सफर समाप्त हो गया है. यानी कि अब रोनाल्डो तत्काल प्रभाव मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट नहीं होंगे. क्लब और रोनाल्डो के बीच हुए आपसी समझौते के बाद यह खबर सामने आई है. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो तत्काल प्रभाव से मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ रहे हैं. आपसी समझौते के बाद यह फैसला हुआ है. क्लब उन्हें टीम के लिए दो सीजन बिताने एवं शानदार योगदान देने के लिए धन्यवाद देती है. उन्होंने टीम के लिए 346 मैचों में 145 गोल किए. उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं. मैनचेस्टर यूनाइटेड में हर कोई एरिक टेन हैग के तहत टीम की प्रगति को जारी रखने और पिच पर सफलता प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर केंद्रित रहता है.'

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC