FIFA World Cup Argentina vs Croatia: फ्री में देखिए लियोनेल मेसी का जलवा, जानिए कब-कहां फ्री में देख सकेंगे अर्जेंटीना vs क्रोएशिया सेमीफाइनल

FIFA World Cup Argentina vs Croatia: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में अब सेमीफाइनल का रोमांच शुरू होने वाला है. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा. क्रोएशियाई टीम पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल खेली थी, जहां उसे फ्रांस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना के पास अपना तीसरा खिताब जीतने का मौका है. यह टीम खिताब से सिर्फ दो जीत दूर है. अर्जेंटीना ने अब तक दो बार 1978 और 1986 में खिताब जीता था. जबकि क्रोएशिया अब तक एक ही बार 2018 में फाइनल में पहुंची थी. जहां उसे हार मिली थी.

ऐसे में क्रोएशिया के पास इस बार अपना पहला खिताब जीतने का अच्छा मौका है. मगर यहां फैन्स यह जानने के लिए आतुर होंगे कि आखिर यह सेमीफाइनल मुकाबला कब और कहां पर फ्री में देख सकेंगे. आइए फैन्स के लिए इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब जानते हैं...

अर्जेंटीना vs क्रोएशिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?

लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला कतर की राजधानी दोहा के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस स्टेडियम की क्षमता 80 हजार दर्शकों की है.

Once more, after all these years.#FIFAWorldCup