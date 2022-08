Ind Vs Zim: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे ने किया टीम का ऐलान, बदल गया कप्तान

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से शुरू हो रही वनडे सीरीज़ में अब कुछ ही दिन बचे हैं. भारत के बाद अब जिम्बाब्वे ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे को भी इस सीरीज़ के लिए अपना कप्तान बदलना पड़ा है और अब रेगिस चकाब्वा को कमान सौंपी गई है.

तीन मैच की वनडे सीरीज़ के लिए जिम्बाब्वे ने 17 सदस्यों की टीम का ऐलान किया है. तीनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. तीन मैच 18, 20 और 22 अगस्त को होंगे.

जिम्बाब्वे क्रिकेट की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘नियमित कप्तान क्रेग इर्विन की अनुपस्थिति में चकाब्वा टीम की अगुवाई करेंगे. इर्विन चोटिल होने के कारण इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे.’

Zimbabwe name squad for ODI series against India



Details 👇https://t.co/cDteJIV5AZ pic.twitter.com/5tm3ecV9e2