Yusuf Pathan-Mitchell Johnson Fight: लीजेंड्स लीग में बवाल, युसूफ पठान-मिचेल जॉनसन में तीखी लड़ाई, मैदान पर हुई धक्कामुक्की, Video

लीजेंड्स क्रिकेट लीग के क्वालिफायर मुकाबले में भिलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स की टीमों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली. 2 अक्टूबर को हुए इस मैच में रनों की बौछार हुई और दोनों टीमों ने मिलकर इस मैच में 450 से अधिक रन बनाए. अंत में इंडिया कैपिटल्स ने यहां जीत दर्ज की, लेकिन मैच में हुई एक लड़ाई ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.



भिलवाड़ा किंग्स के युसूफ पठान और इंडिया कैपिटल्स के मिचेल जॉनसन के बीच मैच में जबरदस्त कहासुनी हुई. बात इतनी आगे बढ़ गई कि मैदान पर ही धक्का-मुक्की हो गई और बाद में अंपायर्स और अन्य प्लेयर्स को बीच-बचाव करना पड़ा. इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ.

#ICYMI: Things got really heated in @llct20 between Yusuf Pathan and Mitchell Johnson. 🔥 pic.twitter.com/4EnwxlOg5P