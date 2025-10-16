scorecardresearch
 

Feedback

WTC Points Table: पाकिस्तान की जीत से टीम इंड‍िया को डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में नुकसान, जानें कौन है टॉपर टीम

पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में 93 रनों से हरा दिया. इसके बाद पाकिस्तान को WTC पॉइंट्स टेबल में तगड़ा फायदा हुआ है. वहीं भारतीय टीम को नुकसान हुआ है.

Advertisement
X
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा हुआ है (Photo: Getty)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा हुआ है (Photo: Getty)

World Test Championship (2025-2027) Points table: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने घरेलू मैदान पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार शुरुआत की है. उसने साउथ अफ्रीका को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए मुकाबले में 93 रनों से हरा दिया. इस तरह शान मसूद की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज कर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पि‍यनश‍िप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है. 

वहीं भारतीय टीम को पाकिस्तान की जीत से नुकसान हुआ है. हाल में वेस्टइंडीज को 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज मे हराकर भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) 2025-27 के पॉइंट्स टेबल तीसरे स्थान पर कब्जा किया था. लेकिन पाकिस्तान की जीत से भारतीय टीम अब ख‍िसकर चौथी पोजीशन पर पहुंच गई है. 

वैसे WTC 2025-27 साइक‍िल के अपने पहले मैच में मिली इस जीत के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका को पछाड़ते हुए नौ टीमों की पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Ahmedabad Test- Mohammed Siraj bowls.
क्या टेस्ट क्रिकेट में 'टू-ट‍ियर स‍िस्टम' की जरूरत है? भारत-वेस्टइंडीज सीरीज के बाद उठे सवाल  
IND VS WI
IND vs WI सीरीज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, जानें भारत की रैंकिंग  
Mohammed Siraj
Mohammed Siaj ने Mitchell Starc को छोड़ा पीछे! 
India WTC Rank
WTC प्वाइंट टेबल में Indian Team को हुआ फायदा! 
World Test Championship points table Team india position
WTC प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, ओवल में अंग्रेजों को रौंदकर टीम इंड‍िया को बंपर फायदा  

पाकिस्तान के पास अब 100 प्रतिशत अंकों के साथ कुल 12 पॉइंट्स हैं. वहीं, 2023 की चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेलिया अभी भी टॉप पर है, जिन्होंने अपने तीनों मैच जीतकर बढ़त कायम रखी है.

WTC 2025-27 साइक‍िल में शानदार शुरुआत करने वाले पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने कहा- मेरा मानना है कि हर बार अच्छी शुरुआत करना जरूरी होता है. यह हमारे लिए शानदार मौका है कि हम उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिसने पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप जीती है. हम अपने घर लौटकर, टेस्ट क्रिकेट खेलने और जीत के साथ शुरुआत करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. यह हमारे लिए बेहतरीन शुरुआत है, अब हम अगले मुकाबले पर ध्यान देंगे.

Advertisement

पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर टेस्ट में क्या हुआ? 
दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम ने पहली पारी में शानदार 378 रन बनाए. टीम की ओर से इमाम-उल-हक (93), सलमान आगा (93), कप्तान शान मसूद (76) और मोहम्मद रिजवान (75) ने बेहतरीन पारियां खेलीं.

जवाब में साउज्ञ‍ि अफ्रीका की तरफ से टोनी डी जॉर्जी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का दूसरा टेस्ट शतक जड़ा. उन्होंने 171 गेंदों पर 104 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि ओपनर रयान रिकेलटन ने भी अहम 71 रन जोड़े. पर नोमान अली की धारदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 109 रनों की पहली पारी की बढ़त दिलाई. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 6 विकेट झटके.

इसके बाद अफ्रीकी टीम ने गेंदबाजी में वापसी की, जहां सेनुरन मुथुसामी (5/57) और साइमन हार्मर (4/51) ने स्पिन-अनुकूल पिच का पूरा फायदा उठाया. इसके बाद अफ्रीकी टीम के सामने 277 रनों का टारगेट था, जहां मेहमान टीम मजबूत साझेदारी नहीं बना सकी. नोमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने चार-चार विकेट झटके और साथ अफ्रीका को 167 रनों पर ढेर कर दिया. दोनों टीमें अब 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होने वाले दूसरे और निर्णायक टेस्ट में आमने-सामने होंगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement