WPL का '90s Curse' बना रहस्य... अब तक शतक नहीं, 99 पर 2 बार टूटा खिलाड़ियों का दिल

महिला प्रीमियर लीग (WPL) अपने चौथे सीजन में पहुंच चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में शतक नहीं लगा पाई है. हर सीजन में बड़े स्कोर देखने को मिले हैं, लेकिन इंडिविजुअल हंड्रेड का इंतजार बरकरार है. बल्लेबाज एक बार नहीं, कई मौकों पर शतक के बेहद करीब पहुंचीं, लेकिन हर बार WPL का '90s Curse' बीच में आ खड़ा हुआ.

और पढ़ें

महिला प्रीमियर लीग में अब तक दो बार बल्लेबाज 99 तक पहुंचीं, लेकिन दोनों मौकों पर इतिहास बनने से बस एक रन रह गया. जॉर्जिया वॉल ने साल 2025 में यूपी वॉरियर्स (UPW) की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ नाबाद 99 रन बनाए थे. लाख कोशिशों के बावजूद वो शतक तक नहीं पहुंच पाईं. वहीं सोफी डिवाइन साल 2023 में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ मुकाबले में 99 रनों पर आउट हो गई थीं.

महिला प्रीमियर लीग में 96 के स्कोर भी तीन बार देखने को मिले हैं, लेकिन किसी को भी तीन अंकों का फिगर छूने का मौका नहीं मिला. एलिसा हीली ने साल 2023 में यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 96 रन बनए थे. वहीं बेथ मूनी ने पिछले सीजन में यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध नाबाद 96 रन जोड़े. 17 जनवरी (शनिवार) को ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रचने जा रही हैं, लेकिन वो 96 रनों पर आउट हो गईं.

Advertisement

10 मौकों पर नाइंटीज का स्कोर

देखा जाए तो महिला प्रीमियर लीग में ऐसे 10 मौके आए, जब बल्लेबाजों ने 90 या उससे ज्यादा के स्कोर बनाए. सोफी डिवाइन तो दो मौकों पर नाइंटीज में पहुंचीं. वहीं जॉर्जिया वॉल, एलिसा हीली, बेथ मूनी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग, ताहिला मैक्ग्रा और एलिस पेरी ने भी एक-एक बार नाइंटीज का आंकड़ा टच किया. हालांकि शतकीय इंतजार अब भी जारी है.

WPL में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

99*- जॉर्जिया वॉल (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, लखनऊ, 2025

99- सोफी डिवाइन (आरसीबी) बनाम गुजरात जायंट्स, ब्रेबोर्न, 2023

96*- एलिसा हीली (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, ब्रेबोर्न, 2023

96*- बेथ मूनी (गुजरात जायंट्स) बनाम यूपी वॉरियर्स, लखनऊ, 2025

96- स्मृति मंधाना (आरसीबी) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2026

95*- हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) बनाम गुजरात जायंट्स, दिल्ली, 2024

95- सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2026

92- मेग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स) बनाम गुजरात जायंट्स, लखनऊ, 2025

90*- ताहिला मैक्ग्रा (यूपी वॉरियर्स) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2023

90*- एलिस पेरी (आरसीबी) बनाम यूपी वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2025

टी20 क्रिकेट में बैटर को शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने होते हैं. स्ट्राइक रेट बनाए रखने के चक्कर में लंबी पारी खेलने का अवसर कम मिलता है. मैच में बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव होता है, जिसके कारण वो विकेट गंवा देते हैं. वैसे भी महिला प्रीमियर लीग में हर टीम के पास मजबूत स्पिन और डेथ बॉलिंग विकल्प हैं. सेट बल्लेबाजो को भी रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

Advertisement

फैन्स को अब भी उम्मीद है कि चौथे सीजन में कोई ना कोई बैटर यह सूखा खत्म करेगी. स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल जैसी बल्लेबाज फॉर्म में हैं और जब भी मौका मिला, बड़ी पारी खेल सकती हैं. सवाल यह है कि महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की पहली शतकवीर कौन बनेगी?

---- समाप्त ----