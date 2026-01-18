scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WPL का '90s Curse' बना रहस्य... अब तक शतक नहीं, 99 पर 2 बार टूटा खिलाड़ियों का दिल

महिला प्रीमियर लीग में अब तक कोई भी खिलाड़ी शतक नहीं लगा पाई हैं. स्मृति मंधाना दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में शतक बनाने के करीब पहुंच गई थीं, लेकिन वो इस माइलस्टोन को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकीं.

Advertisement
X
स्मृति मंधाना भी डब्ल्यूपीएल में शतक से चूकीं. (Photo: PTI)
स्मृति मंधाना भी डब्ल्यूपीएल में शतक से चूकीं. (Photo: PTI)

महिला प्रीमियर लीग (WPL) अपने चौथे सीजन में पहुंच चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में शतक नहीं लगा पाई है. हर सीजन में बड़े स्कोर देखने को मिले हैं, लेकिन इंडिविजुअल हंड्रेड का इंतजार बरकरार है. बल्लेबाज एक बार नहीं, कई मौकों पर शतक के बेहद करीब पहुंचीं, लेकिन हर बार WPL का '90s Curse' बीच में आ खड़ा हुआ.

महिला प्रीमियर लीग में अब तक दो बार बल्लेबाज 99 तक पहुंचीं, लेकिन दोनों मौकों पर इतिहास बनने से बस एक रन रह गया. जॉर्जिया वॉल ने साल 2025 में यूपी वॉरियर्स (UPW) की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ नाबाद 99 रन बनाए थे. लाख कोशिशों के बावजूद वो शतक तक नहीं पहुंच पाईं. वहीं सोफी डिवाइन साल 2023 में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ मुकाबले में 99 रनों पर आउट हो गई थीं.

महिला प्रीमियर लीग में 96 के स्कोर भी तीन बार देखने को मिले हैं, लेकिन किसी को भी तीन अंकों का फिगर छूने का मौका नहीं मिला. एलिसा हीली ने साल 2023 में यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 96 रन बनए थे. वहीं बेथ मूनी ने पिछले सीजन में यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध नाबाद 96 रन जोड़े. 17 जनवरी (शनिवार) को ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रचने जा रही हैं, लेकिन वो 96 रनों पर आउट हो गईं.

सम्बंधित ख़बरें

WEB
Smriti की Team RCB ने लगाया जीत का चौका!
India's superstar batter Smriti Mandhana in this frame.
स्मृति की ताबड़तोड़ पारी, RCB ने लगाया जीत का चौका, दिल्ली कैपिटल्स फिर हारी
Mumbai Indians' Amelia Kerr (L) speaks with her captain Harmanpreet Kaur during the Women's Premier League (WPL)
मुंबई इंडियंस की इस क्रिकेटर ने रचा इतिहास... WPL में बना धाकड़ रिकॉर्ड
shreyanka patil
WPL: आरसीबी ने लगाई जीत की हैट्रिक, श्रेयांका पाटिल का 'पंजा'
Smriti Mandhana,Meg Lanning in WPL 2026
WPL में टूटने से बचा कप्तानी का शर्मनाक रिकॉर्ड, मंधाना की बराबरी पर लैनिंग
Advertisement

10 मौकों पर नाइंटीज का स्कोर
देखा जाए तो महिला प्रीमियर लीग में ऐसे 10 मौके आए, जब बल्लेबाजों ने 90 या उससे ज्यादा के स्कोर बनाए. सोफी डिवाइन तो दो मौकों पर नाइंटीज में पहुंचीं. वहीं जॉर्जिया वॉल, एलिसा हीली, बेथ मूनी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग, ताहिला मैक्ग्रा और एलिस पेरी ने भी एक-एक बार नाइंटीज का आंकड़ा टच किया. हालांकि शतकीय इंतजार अब भी जारी है.

WPL में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
99*- जॉर्जिया वॉल (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, लखनऊ, 2025
99- सोफी डिवाइन (आरसीबी) बनाम गुजरात जायंट्स, ब्रेबोर्न, 2023
96*- एलिसा हीली (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, ब्रेबोर्न, 2023
96*- बेथ मूनी (गुजरात जायंट्स) बनाम यूपी वॉरियर्स, लखनऊ, 2025
96- स्मृति मंधाना (आरसीबी) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2026
95*- हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) बनाम  गुजरात जायंट्स, दिल्ली, 2024
95- सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2026
92- मेग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स) बनाम  गुजरात जायंट्स, लखनऊ, 2025
90*- ताहिला मैक्ग्रा (यूपी वॉरियर्स) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2023
90*- एलिस पेरी (आरसीबी) बनाम यूपी वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2025

टी20 क्रिकेट में बैटर को शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने होते हैं. स्ट्राइक रेट बनाए रखने के चक्कर में लंबी पारी खेलने का अवसर कम मिलता है. मैच में बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव होता है, जिसके कारण वो विकेट गंवा देते हैं. वैसे भी महिला प्रीमियर लीग में हर टीम के पास मजबूत स्पिन और डेथ बॉलिंग विकल्प हैं. सेट बल्लेबाजो को भी रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

Advertisement

फैन्स को अब भी उम्मीद है कि चौथे सीजन में कोई ना कोई बैटर यह सूखा खत्म करेगी. स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल जैसी बल्लेबाज फॉर्म में हैं और जब भी मौका मिला, बड़ी पारी खेल सकती हैं. सवाल यह है कि महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की पहली शतकवीर कौन बनेगी?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement