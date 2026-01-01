scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सपने जल्दी पूरे नहीं होते...', तूफानी शतक जड़कर भी क्यों निराश हैं सरफराज खान?

सरफराज खान इस समय विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जबरदस्त फॉर्म दिखा रहे हैं. उन्होंने सिर्फ तीन पारियों में 220 रन बनाए हैं, जिसमें गोवा के खिलाफ 75 गेंदों पर खेली गई 157 रनों की विस्फोटक पारी भी शामिल है.

Advertisement
X
सरफराज खान और मुशीर खान घरेलू क्रिकेट में गदर काट रहे. (Photo: PTI)
सरफराज खान और मुशीर खान घरेलू क्रिकेट में गदर काट रहे. (Photo: PTI)

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. सरफराज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. सरफराज का आखिरी मैच नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में था.

सरफराज खान टीम इंडिया से आउट होने के बाद भी सुर्खियों में हैं. सरफराज घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदों को मजबूत किया है. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोवा के खिलाफ सरफराज ने 14 छक्के और 9 चौके की मदद से सिर्फ 75 गेंदों पर विस्फोटक 157 रन ठोक दिए और मुंबई को 87 रनों की शानदार जीत दिलाई.

यह भी पढ़ें: डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन! आखिर सरफराज खान से सेलेक्टर्स को और क्या चाहिए? दिग्गज मांग रहे जवाब

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli and Rohit Sharma
वर्ल्ड कप से लेकर NZ टूर तक... इस साल टीम इंडिया का शेड्यूल काफी टाइट
Mohammed Shami
Mohammed Shami की वनडे टीम में हो सकती है वापसी!
Rohit and Kohli
Rohit-Kohli के संन्यास पर Uthappa ने किया बड़ा खुलासा!
Suryakumar Yadav
'मेरे पीछे बहुत से क्रिकेटर, सूर्यकुमार तो...', एक्ट्रेस के VIDEO ने मचाया तूफान
'उन्हें रणजी कोच होना चाहिए...', गंभीर पर इस क्रिकेटर ने उठाए सवाल

यह मुंबई की लगातार चौथी जीत रही, जिससे टीम एलीट ग्रुप-सी में टॉप पर बनी हुई है, जबकि गोवा की तीन मैचों की जीत का सिलसिला टूट गया. सरफराज खान ने जहां शतक जड़ा, वहीं उनके छोटे भाई मुशीर खान ने 60 रन बनाए. सरफराज अपने भाई के शतक नहीं बना पाने से थोड़े निराश दिखे. सरफराज का सपना है कि वो और उनके छोटे भााई मुशीर एक ही मैच में शतक जड़ें.

Advertisement

लगा था सपना पूरा हो जाएगा: सरफराज
TOI से बात करते हुए सरफराज खान ने कहा, 'हम दोनों का सपना है कि एक ही मैच में शतक लगाएं. रणजी ट्रॉफी में भी हम करीब पहुंचे थे और पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, लेकिन दोनों पचास के आसपास आउट हो गए. मुशीर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था कि लगा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होते.'

सरफराज खान ने आगे कहा, 'जब मैं बल्लेबाजी के लिए आया, तब रनरेट बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि ओपनर्स ने पहले घंटे की मुश्किल परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लिया था. सुबह के समय गेंद थोड़ी हरकत करती है, ऐसे में शुरुआत में संभलना जरूरी था. जैसे-जैसे पिच आसान हुई, मैंने आक्रमण करना शुरू किया. योजना साफ थी , ज्यादा से ज्यादा बड़ा लक्ष्य खड़ा करना.' सरफराज ने यह भी बताया कि सॉलिड स्टार्ट मिलने से उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिला.

सरफराज खान कहते हैं, 'जब मैं क्रीज पर आया, तब मुशीर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था. वही सबसे पहले पचासा पूरा करने वाला बल्लेबाज था. मैंने काफी वनडे क्रिकेट खेला है और मुझे पता है कि पारी को कैसे आगे बढ़ाना है. मैं स्वीप और कट शॉट्स अच्छे से मारता हूं. इस फॉर्मेट में सिर्फ पांच फील्डर बाहर होते हैं, जिससे शॉट्स खेलने की आजादी मिलती है.'

Advertisement

टीम इंडिया से बाहर होने के बाद सरफराज खान ने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया, काफी वजन घटाया और खुद को बेहतरीन शेप में लाया. इसके बावजूद उन्हें वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजरअंदाज किया गया, जिससे चयन नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब तक सरफराज ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 371 रन बनाए और उनका औसत 37.10 रहा. सरफराज ने टेस्ट में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement