Rishabh Pant Injury Update: टीम इंड‍िया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फ‍िर इंजर्ड हो गए हैं. वह एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान लॉर्ड्स में घायल हुए थे. अब मैनचेस्टर में वो क्रिस वोक्स की गेंद पर इंजर्ड हो गए.

बाद में र‍िटायर्ड हर्ट होकर मैदान से वापस लौटे. ऐसे में सवाल है कि आख‍िर पंत के साथ दिक्कत क्यों हो रही है. इस पर दिल्ली कैप‍िटल्स के पूर्व कोच और पंत के साथ तब काम कर चुके रिकी पोंट‍िंग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में बुधवार (23 जुलाई) से चौथा टेस्ट शुरू हुआ. 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है. ऐसे में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच बेहद जरूरी है.

ऋषभ पंत कैसे और कब हुए इंजर्ड...

इस टेस्ट मैच के दौरान 68 वें ओवर की चौथी गेंद (67.4) क्रिस वोक्स ने ऋषभ पंत को फेंकी. पंत ने इसे र‍िवर्स स्वीप करने की कोश‍िश की, लेकिन गेंद उनके दाएं पैर पर जाकर लगी. वोक्स और इंग्लैंड टीम ने पंत के ख‍िलाफ LBW (लेग बिफोर विकेट या पगबाधा) की अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे ठुकरा दिया. फ‍िर अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स ने DRS (ड‍िसीजन र‍िव्यू स‍िस्टम) लिया. पर र‍िव्यू के दौरान चूंकि गेंद बल्ले से लगती हुई दिखाई दी, ऐसे में मैदानी अंपायर ने अपने पहले के न‍िर्णय को कायम रखा.



इस दौरान ऋषभ पंत कराहते हुए नजर आए. गेंद पैर में लगने के बाद फिजियो ने उनका मैदान पर इलाज दिया. ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान उन्होंने अपना जूता उतारा तो उनके दाएं पैर की बाहरी तरफ सूजन साफ नजर आ रही थी. वो मैदान पर काफी दर्द में दिखे. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट (37 रन, 48 गेंद) हो गए. वह एक पैर पर चलते हुए मैदान से बाहर जा रहे थे, फिजियो के कंधे का सहारा लिया है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं दिखी. इसके बाद वो गोल्फ कोर्ट उनको ले गई. इसके बाद रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Rishabh Pant was hit on his right foot while batting on Day 1 of the Manchester Test.



He was taken for scans from the stadium.



The BCCI Medical Team is monitoring his progress.