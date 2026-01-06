कौन हैं अमन राव? जिन्होंने दोहरा शतक जड़कर मचाई सनसनी, USA से है खास कनेक्शन

हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अमन राव पेराला ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जड़ा. 6 जनवरी (मंगलवार) को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में अमन ने रोमांचक अंदाज में दोहरा शतक पूरा किया. पारी की आखिरी बॉल फेंके जाने से पहले वह 194 रनों पर थे और उन्होंने आकाश दीप की गेंद पर छक्का मारकर ये ऐतहासिक उपलब्धि हासिल की. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत हैदराबाद की टीम ने 5 विकेट पर 352 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

दाएं हाथ के बल्लेबाज अमन राव पेराला की उम्र सिर्फ 21 साल है. अमन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के विस्कॉन्सिन में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई. वो अपनी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. टी20 क्रिकेट में अमन का स्ट्राइक रेट 162.70 है, जो उनकी आक्रामक सोच को दिखाता है.

अमन राव पेराला ने एज ग्रुप क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. अंडर-23 स्टेट ट्रॉफी में उन्होंने 6 मैचों में 381 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. इस टूर्नामेंट में उनका औसत 63.50 और स्ट्राइक रेट 102.97 रहा.

IPL में इस टीम से खेलेंगे अमन

इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अमन राव पेराला ने मुंबई के खिलाफ 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 29 बॉल पर नाबाद 52 रन बनाए थे. उस मैच में उन्होंने शार्दुल ठाकुर के एक ओवर में 24 रन बटोरे थे. अमन के शानदार प्रदर्शन का असर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में दिखा, जहां उन्हें राजस्थान रॉयलस (RR) ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था.

अमन राव पेराला ने अपनी इस पारी में 154 गेंदों का सामना किया उसमें 12 चौके के साथ-साथ 13 छक्के लगाए. खास बात यह रही कि यह पारी उन्होंने मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, आकाश दीप और शाहबाज अहमद जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेली, जो सभी भारत के लिए खेल चुके हैं. इसके बावजूद अमन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की.

अमन राव पेराला विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बैटर हैं. टूर्नामेंट के इतिहास का ये नौवां और मौजूदा सीजन का दूसरा दोहरा शतक रहा. इससे पहले ओडिशा के स्वस्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन बनाए थे. इस पारी के साथ अमन राव ने यह साफ कर दिया है कि वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे उभरते हुए युवा बल्लेबाजों में से एक हैं. आने वाले समय में उनसे और बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है.

