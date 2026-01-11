T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन... चोटिल हुआ ये स्टार ऑलराउंडर, छोड़ना पड़ा मैदान

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने जा रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था. ऐसे में वो खिताब बचाने के लिए इस टूर्नामेंट में उतरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की टेंशन बढ़ गई है. इसकी वजह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए. इस मुकाबले में अपना पांचवां ओवर फेंकने के बाद सुंदर को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. सुंदर ने 5 ओवर्स के अपने स्पेल में 27 रन दिए और उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ.

शुरुआत में माना गया कि वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन हुआ है. साइड स्ट्रेन किसी खिलाड़ी को 3 से 4 महीनों तक मैदान से दूर रख सकता है. इस अंदेशे ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैन्स की चिंताओं को बढ़ा दिया था. हालांकि बाद में कमेंटेटरों ने राहत भरा अपडेट दिया.

हर्षा भोगले ने बताया कि वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन नहीं, बल्कि पीठ में खिंचाव हुआ है. यह चोट आमतौर पर कम गंभीर मानी जाती है और रिकवरी में भी कम समय लगता है. अब फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि सुंदर की टी20 वर्ल्ड कप में उपलब्धता पर कोई खतरा है या नहीं.

तिलक वर्मा पहले से ही अनफिट

उधर स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा भी पूरी तरह फिट नहीं हैं. तिलक ने पेट की समस्या के कारण सर्जरी कराई, जिसके चलते वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हो चुके हैं. बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में किया जाना है.

भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम्स भी हैं. भारतीय टीम अपने ग्रुप मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) में खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के ग्रुप मैचों का शेड्यूल

07 फरवरी. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

12 फरवरी. 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

15 फरवरी. 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

18 फरवरी. 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

