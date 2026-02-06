scorecardresearch
 
'SUN को कौन रोकेगा...', वैभव सूर्यवंशी के फैन बने सहवाग, तूफानी इनिंग्स पर रिएक्शन वायरल

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में बल्ले से धांसू प्रदर्शन किया है. वैभव ने 15 छक्के और 15 चौके उड़ाते हुए शानदार 175 रन बनाए. सहवाग ने वैभव की इस इनिंग्स की जमकर सराहना की.

फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने धांसू प्रदर्शन किया. (Photo: Getty)
आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. शुक्रवार (6 फरवरी) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस खिताबी मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल रहे. उन्हें तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन ने आउट किया, लेकिन तब तक वह कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे.

वैभव सूर्यवंशी की इस विस्फोटक पारी पर भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी खुद को रोक नहीं पाए. सहवाग ने अपने X अकाउंट पर लिखा, '80 गेंदों पर 175 रन… 15 चौके + 15 छक्के- बराबर चौके, बराबर छक्के, बराबर तबाही. सूर्यवंशी यानी सूर्य वंश से जन्मा… आज उसने सूरज की तरह बल्लेबाजी की- तेज, चमकदार और अजेय, इंग्लैंड ने हर कोशिश की, लेकिन सूरज को कौन रोक सकता है! भारतीय क्रिकेट पर सूर्य उदय हो चुका है. यह भविष्य की एक झलक है.'

वैभव सूर्यवंशी ने महज 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे तेज शतक है. साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी रहा. इसके साथ ही वैभ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने. उनसे पहले उन्मुक्त चंद (2012) और मनजोत कालरा (2018) ही ऐसा कारनामा कर सके थे.

वैभव सूर्यवंशी की यह ऐतिहासिक पारी न सिर्फ फाइनल की सबसे बड़ी हाइलाइट बनी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की झलक भी दिखा गई है.

