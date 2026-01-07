एयरपोर्ट पर घेरा, सेल्फी के लिए मारामारी... विराट कोहली का वडोदरा में फैन्स के सामने हुआ ऐसा हाल, VIDEO

Virat Kohli Airport Chaos Video: विराट कोहली का बुधवार (7 जनवरी) को वडोदरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ. भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले कोहली यहां पहुंचे थे.

फैन्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनको देख फैन्स क्रेजी हो गए. स‍िक्योर‍िटी बढ़ा दी गई और लोग सेल्फी लेने के लिए फोन उठाने लगे. कोहली को इस अफरा-तफरी के बीच अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो लगातार शतक और एक अर्धशतक लगाकर परिचित परिस्थितियों में अपनी महारत साबित की. घरेलू क्रिकेट में भी उनका यह शानदार फॉर्म जारी रहा, जहां कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए एक शतक और एक अर्धशतक बनाया.

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से कोहली ने वनडे फॉर्मेट पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है और लगातार यह साबित कर रहे हैं कि वे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक क्यों हैं. ध्यान रहे न्यूजीलैंड संग तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा, इसके बाद 14 और 18 जनवरी को क्रमशः राजकोट और इंदौर में मैच खेले जाएंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंड‍िया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस क्लियरेंस के अधीन), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल.

भारत vs न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

