कभी कोहली के साथ जीता था वर्ल्ड कप... अब WPL में अंपायरिंग कर रहा ये धुरंधर

भले ही क्रिकेटर के तौर पर अजितेश अर्गल का सुनहर सफर अधूरा रह गया हो, लेकिन महिला प्रीमियर लीग जैसे बड़े मंच पर अंपायर बनकर लौटना इस बात का सबूत है कि अजितेश अर्गल और क्रिकेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है.

अजितेश अर्गल अब अंपायरिंग में धूम मचा रहे हैं. (Photo: Getty)
अजितेश अर्गल अब अंपायरिंग में धूम मचा रहे हैं. (Photo: Getty)

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. वहीं दो स्पॉट के लिए मुंबई इंडियंस (MI), यूपी वॉरियर्स (UPW), गुजरात जायंट्स (GG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच रेस जारी है. मौजूदा सीजन का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाना है.

महिला प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में अजितेश अर्गल भी अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं. 22 जनवरी को गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच हुए मैच में अजितेश ने मैदानी अंपायर की भूमिका निभाई. फिर वो 24 जनवरी को आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच में भी अंपायरिंग करने उतरे. अजितेश एक जाने-माने क्रिकेटर रहे हैं. विराट कोहली की कप्तानी में जब भारत ने साल 2008 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता था, तो अजितेश ने उस खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में खेले गए फाइनल में भारत ने DLS नियम के तहत साउथ अफ्रीका को 12 रन से हराया. फाइनल में अजितेश अर्गल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट झटके और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. उस समय माना जा रहा था कि यह तेज गेंदबाज जल्द ही भारतीय सीनियर टीम में भी नजर आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. अजितेश का क्रिकेट करियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया. वह कभी भी भारत की सीनियर टीम के लिए नहीं खेल सके.

IPL खेलने का भी मौका नहीं मिला
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 के बाद अजितेश अर्गल को किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) ने अपनी टीम में शामिल किया. हालांकि, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद भोपाल में जन्मे अजितेश ने घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की ओर से खेला. उन्होंने अपने करियर में 10 फर्स्ट क्लास मैच, 6 टी20 मैच और 3 लिस्ट-A मैच खेलकर कुल 29 विकेट हासिल किए.

अजितेश अर्गल का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 2015 में मध्य प्रदेश के खिलाफ रहा. 37 साल के अजितेश अर्गल ने काफी समय पहले क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. अजितेश इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं. अजितेश ने साल 2023 में अंपायरिंग का एग्जाम भी पास कर लिया.

अजितेश अर्गल ने अब तक 3 फर्स्ट क्लास, 9 लिस्ट-ए और 21 टी20 मैचों में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाई है. वहीं 1 लिस्ट-ए और 3 टी20 मैचों में अजितेश टीवी अंपायर रह चुके हैं. भले ही क्रिकेटर के तौर पर उनका सफर अधूरा रह गया हो, लेकिन खेल से उनका रिश्ता आज भी कायम है.

---- समाप्त ----
