Virat Kohli Test Captaincy: ‘हर अच्छी चीज का अंत होता है’, कोहली पर BCCI ने जारी किया विस्तृत बयान

Virat Kohli Test Captaincy: साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ खत्म होने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़कर हर किसी को हैरान कर दिया है. भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली के इस फैसले का बीसीसीआई ने स्वागत किया है और इसे सिर्फ उनका ही निर्णय करार दिया है. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, बोर्ड सचिव जय शाह ने शनिवार को ही विराट कोहली को लेकर ट्वीट किया था और बतौर कप्तान उनके करियर पर बधाई दी थी.



लेकिन अब बीसीसीआई की ओर से विराट कोहली को लेकर विस्तार से बयान जारी किया गया है. BCCI ने अपने बयान में कहा है कि बोर्ड विराट कोहली को बतौर टेस्ट टीम के कप्तान उनके करियर पर बधाई देता है. BCCI और सेलेक्शन कमेटी विराट कोहली के इस फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं.

बीसीसीआई ने अपनी रिलीज़ में कहा, ‘विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी लेने के बाद विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैच में कप्तानी की, जिसमें 40 में जीत दर्ज की. इस दौरान विराट कोहली का जीत प्रतिशत 58.82 फीसदी रहा. विराट कोहली ने बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज़ श्रीलंका में जीती थी.’

BCCI ने कहा कि विराट की अगुवाई में भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक सीरीज़ दर्ज की, वेस्टइंडीज़ को हराया, टेस्ट में नंबर-1 का स्थान हासिल किया और टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाई. विराट कोहली ने घर में 31 मैच में कप्तानी की, इनमें 24 जीते और सिर्फ 2 मैच हारे.

As Virat Kohli steps down as Team India’s Test Captain, the Board of Control for Cricket in India congratulates him on an outstanding career as #TeamIndia’s Test Captain.



