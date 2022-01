Virat Kohli Test Captaincy: विराट कोहली के इस्तीफे से हलचल, पूर्व क्रिकेटर का ट्वीट- कुर्सी की पेटी बांध लीजिए...

Virat Kohli Test Captaincy: साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ शुरू होने से ठीक पहले विराट कोहली ने अपने एक और फैसले से हर किसी को चौंका दिया है. टेस्ट सीरीज़ को 1-2 से गंवाने के ठीक बाद विराट कोहली ने इसका ऐलान ट्विटर के जरिए किया. पिछले कुछ वक्त में भारतीय क्रिकेट में जिस तरह की उथल-पुथल मच रही है, उसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी फैन्स को आगाह किया है.

विराट कोहली के फैसले के बाद आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर पर लिखा कि देवियों और सज्जनों, हम इस वक्त कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. कृप्या अपनी सीट पर लौटें और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. ये वक्त भी गुज़र जाएगा.

आकाश चोपड़ा ने अपने एक और ट्वीट में विराट कोहली के बतौर कप्तान करियर की तारीफ भी की. उन्होंने लिखा कि मैं चाहता कि विराट कोहली थोड़ा और समय तक चलते, भारतीय टेस्ट टीम इस वक्त मथने के बिल्कुल करीब है.

