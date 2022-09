Virat Kohli-Rohit Sharma: फिफ्टी पर शाबाशी, जीत पर झप्पी... रोहित-कोहली का ये अंदाज़ हुआ वायरल

रविवार को हैदराबाद में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी-20 मैच में कमाल का मुकाबला देखने को मिला. टीम इंडिया को 187 रनों का लक्ष्या मिला था, आखिरी ओवर में हार्दिक पंड्या ने भारत को जीत दिलाई और इसी के साथ सीरीज़ भी 2-1 से भारत के नाम हो गई. इस मैच के दौरान गजब के विजुअल देखने को मिले, जिनके लिए भारतीय फैन्स तरसते रहते हैं.



टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली मैच के दौरान एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखे. साथ ही जीत के बाद जब दोनों ने जश्न मनाया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में 63 रनों की शानदार पारी खेली, जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे. उस वक्त टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की हो गई थी, ऐसे में जब वह पवेलियन जा रहे थे तब रोहित शर्मा बीच में थे. रोहित ने विराट कोहली की पीठ थपथपाई और शानदार पारी पर जमकर बधाई दी.

