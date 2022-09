Virat Kohli, India vs Pakistan: 'जब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, तब सिर्फ धोनी का मैसेज आया', दर्दभरी आवाज में बोले विराट कोहली

Virat Kohli, India vs Pakistan: एशिया कप 2022 सीजन में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है. रविवार को कोहली ने टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच खेला और लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई. हालांकि भारतीय टीम जीत नहीं सकी, लेकिन कोहली अपने पुराने रंग में ही नजर आए.

मैच के बाद कोहली ने अपने दर्द को बयां किया. वह जब खराब दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने जब टी20 या टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तब का हाल बयां किया. कोहली ने बताया कि जब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, तब सिर्फ धोनी का मैसेज आया था. इसके अलावा किसी ने उन्हें मैसेज तक नहीं किया.

'धोनी के अलावा किसी ने मैसेज तक नहीं किया'

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फिफ्टी लगाने के बाद कोहली ने कहा, 'जब मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, तब सिर्फ एक व्यक्ति का मैसेज आया, वह महेंद्र सिंह धोनी थे. कई लोगों के पास मेरे नंबर हैं. टीवी पर भी कई लोग सुझाव देते हैं. पर जिनके पास मेरे नंबर हैं, उनमें किसी का मैसेज नहीं आया. जब किसी के साथ कोई कनेक्शन होता है और वह सच्चा होता है, तो वह इस तरह से दिखता है. दोनों तरफ से सिक्योरिटी होती है. ना मुझे उनसे कुछ चाहिए और ना उन्हें मुझसे कुछ चाहिए.

'लोग दुनिया के सामने सुझाव देते हैं, पर्सनल नहीं'

कोहली ने सरेआम आलोचना करने वालों को भी करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे किसी को कुछ बोलना है, तो मैं उसे व्यक्तिगत बोलूंगा, यदि मदद भी करनी है तब भी. यदि आप दुनिया के सामने सुझाव देते हैं, तो वह मेरे किस काम का. यदि आपको मेरे काम की कोई बात बतानी है या सुझाव देना है, तो मुझे पर्सनली दे सकते हैं. मैं अपनी लाइफ ईमानदारी से जीता हूं, इसलिए मुझे यह चीजें दिखती हैं. मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूं, देने वाला ऊपर वाला है. मैं जब तक खेलूंगा ऐसे ही खेलूंगा.'

#WATCH | When I left Test captaincy, only MS Dhoni messaged me. A lot of people have my number, but no one messaged me. The respect and connection with him (MS Dhoni) is genuine... neither he is insecure about me, nor I am insecure about him...: Virat Kohli, Indian cricketer pic.twitter.com/kSTqAdfzs5